Сын президента Ирана Пезешкиана вышел на связь и рассказал, что с его отцом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате американо-израильской атаки. Об этом сообщил его сын, чьё заявление распространяют иранские медиа.

«Попытки покушения провалились, другие должностные лица также находятся в добром здравии», — приводятся слова сына иранского лидера.

По его мнению, теперь стороны может ожидать более продолжительное противостояние.

«Вероятно, нас ждёт более продолжительный конфликт, который станет войной на истощение. Поэтому для того, чтобы пережить эти дни, необходимы решимость и терпение», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил вооружённое нападение США и Израиль на Иран. Министр иностранных дел подчеркнул необходимость немедленного прекращения атак против Исламской Республики Иран и возвращения ситуации к политико-дипломатическому урегулированию. В министерстве добавили, что удары нарушают международные нормы и могут иметь серьёзные последствия для стабильности региона.