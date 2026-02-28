Владимир Путин
28 февраля, 13:39

Тысячи иранцев вышли на площадь в Тегеране с лозунгами против США и Израиля

Тысячи иранцев вышли на площадь в Тегеране с лозунгами против США и Израиля. Обложка © Х / em_oo123

В Тегеране начался митинг в поддержку властей страны на фоне атак США и Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA.

Тысячи иранцев вышли на площадь в Тегеране с лозунгами против США и Израиля. Видео © Х / em_oo123

«Ни компромиссов, ни капитуляции — борьба с Америкой», — скандируют участники митинга.

Акция проходит на площади Палестины в столице Ирана. Собравшиеся выражают поддержку властям и протестуют против действий США и Израиля, которые сегодня нанесли удар по территории Ирана.

Ранее стало известно о предстоящем телеобращении верховного лидера Али Хаменеи к народу. При этом его точное местонахождение после ударов Израиля и США остаётся неизвестным. Хаменеи эвакуировали ещё до начала массированных атак.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

