В Тегеране начался митинг в поддержку властей страны на фоне атак США и Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA.

Тысячи иранцев вышли на площадь в Тегеране с лозунгами против США и Израиля. Видео © Х / em_oo123

«Ни компромиссов, ни капитуляции — борьба с Америкой», — скандируют участники митинга.

Акция проходит на площади Палестины в столице Ирана. Собравшиеся выражают поддержку властям и протестуют против действий США и Израиля, которые сегодня нанесли удар по территории Ирана.

Ранее стало известно о предстоящем телеобращении верховного лидера Али Хаменеи к народу. При этом его точное местонахождение после ударов Израиля и США остаётся неизвестным. Хаменеи эвакуировали ещё до начала массированных атак.