Регион
28 февраля, 14:12

Украина объявила о «переименовании» районов Донецка, Луганска и Горловки

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские власти объявили о «переименовании» районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на активиста Павла Островского.

В Донецке, например, Будённовский район предложено назвать Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский — Вознесенским, Пролетарский — Чумаковским.

В Луганске Артёмовский район получил название Вильховского, Октябрьский — Вергунского, Ленинский — Шевченковского. В Макеевке Кировский стал Грузским, Советский — Ханжонковским, Червоногвардейский — Берестовским. В Горловке Калининский район объявлен Киндратовским.

На практике эти изменения использовать невозможно. Все указанные города с 2022 года официально входят в состав России, и киевская инициатива не имеет юридической силы.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой заявляла, что использование русского языка якобы лишает человека национальной идентичности. При этом, почти половина жителей Украины так или иначе используют русский язык в бытовом общении.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
