Момент удара по иранским ракетам в ОАЭ попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент перехвата иранских ракет системами ПВО в небе над Дубаем. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как срабатывает защита и сбитые снаряды падают в разных районах города в ОАЭ.

Перехват иранских ракет в небе над Дубаем сняли на видео. Видео © X / maher_ahme69481

Позже в Министерстве обороны страны подтвердили, что военным удалось уничтожить часть ракет. В ведомстве отдельно отметили: Арабские Эмираты оставляет за собой право на ответные действия в адрес Ирана.

Ранее МИД Катара и Объединённых Арабских Эмиратов выступили с официальными заявлениями после того, как часть иранских ответных ударов пришлась на их территории. Оба государства осудили действия Тегерана и не исключили возможности ответных мер.

Утром 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Израиль при поддержке США нанёс удары по иранским военным объектам, расположенным в Тегеране, Исфахане и других регионах страны. Иран в ответ атаковал израильскую территорию, а также цели, связанные с американским военным присутствием. Под обстрел попала база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и объект Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.