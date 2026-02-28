Попадание ракеты по пятизвёздочному отелю в Дубае сняли на видео

На видео попал момент попадания ракеты в отель Fairmont The Palm в Дубае. Кадры публикуют в соцсетях.

Ракеты Ирана попали в остров Блувотерс в Дубае и движутся на Израиль. Видео © X / DNusina

Ракеты Ирана попали в остров Блувотерс в Дубае и движутся на Израиль. Видео © X / DNusina

Fairmont The Palm — 5-звёздочный курортный отель в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Расположен на острове Палм-Джумейра, с видом на набережную и Персидский залив.

По словам очевидцев, в городе активно работает система противовоздушной обороны, однако перехватить удаётся далеко не все цели. Жители и туристы вынуждены прятаться на подземных парковках торговых центров и жилых комплексов, так как в Дубае, в отличие от Израиля, отсутствуют специализированные бомбоубежища.

Обломки иранских боеголовок также падают в районе Гарденс (The Gardens). По данным источников, ракеты, которые не были сбиты средствами ПВО ОАЭ, продолжают движение в сторону Израиля. Ситуация остаётся крайне напряжённой, людей призывают не покидать укрытий.

Ранее МИД Катара и Объединённых Арабских Эмиратов выступили с официальными заявлениями после того, как часть иранских ответных ударов пришлась на их территории. Оба государства осудили действия Тегерана и не исключили возможности ответных мер.

Утром 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Израиль при поддержке США нанёс удары по иранским военным объектам, расположенным в Тегеране, Исфахане и других регионах страны. Иран в ответ атаковал израильскую территорию, а также цели, связанные с американским военным присутствием. Под обстрел попала база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и объект Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.