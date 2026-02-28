Четыре человека пострадали при пожаре в отеле Fairmont The Palm в Дубае, который начался после попадания беспилотника Shahed, они госпитализированы. Об этом сообщает Dubai Media Office.

«На место происшествия немедленно были направлены группы быстрого реагирования, территория оцеплена», — проинформировали в дубайском правительстве.

Пожар потушен, информации о гражданстве пострадавших пока нет.

Ранее российские информагентства со ссылкой на очевидцев передавали, что возгорание началось после попадания ракеты в здание отеля в престижном туристическом районе. По уточнённым данным, в отель попал БПЛА. Момент попадания попал на видео.

Утром 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Израиль при поддержке США нанёс удары по иранским военным объектам, расположенным в Тегеране, Исфахане и других регионах страны. Иран в ответ атаковал израильскую территорию, а также цели, связанные с американским военным присутствием. Под обстрел попала база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и объект Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.