28 февраля, 18:15

Эрдоган разочарован ударами США и Израиля по Ирану

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Mustafa Kirazli

Турция крайне встревожена и разочарована ударами США и Израиля по Ирану. Свою позицию выразил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Стамбуле, которое транслировало местное телевидение..

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для поддержания мира и стабильности в регионе и исламском мире. По его словам, Анкара крайне встревожена провокациями израильского премьера Биньямина Нетаньяху и атаками западных союзников на Иран.

Утром 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу полномасштабного военного конфликта. Израиль совместно с США нанёс удары по иранским военным объектам, в том числе в Тегеране, Исфахане и ряде других провинций. Причиной эскалации стали провал переговоров по ядерной программе в Женеве. По последним данным, в результате ударов погибли 201 человек, число пострадавших составляет 747. Как сообщил Иранский Красный Полумесяц, эти цифры являются промежуточными. Среди жертв также есть дети. Атака разрушила начальную школу для девочек в городе Минаб. Сообщалось о 160 погибших ученицах.

Юлия Сафиулина
