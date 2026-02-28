Эрдоган разочарован ударами США и Израиля по Ирану

Турция крайне встревожена и разочарована ударами США и Израиля по Ирану. Свою позицию выразил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Стамбуле, которое транслировало местное телевидение..

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для поддержания мира и стабильности в регионе и исламском мире. По его словам, Анкара крайне встревожена провокациями израильского премьера Биньямина Нетаньяху и атаками западных союзников на Иран.