В Сети появились кадры атаки иранских БПЛА по Бурдж-Халифе

В Сети появились видеозаписи со сбитым иранским беспилотником возле небоскрёба Бурдж-Халифа. На кадрах видно, как беспилотник поражается средствами противовоздушной обороны вблизи башни.

В Сети появились кадры атаки иранских БПЛА на Бурдж-Халифу. Видео © X / Hamas Atrocities

В воздухе видна вспышка, после которой обломки аппарата падают вниз. Здание остаётся нетронутым. В то же время очевидцы сняли возгорание на надземном променаде, который находится у подножия комплекса.

Напомним, воздушное пространство Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии оказалось закрыто для пролётов гражданских судов. Соответствующее решение в свете текущей обстановки приняли авиационные власти обеих ближневосточных стран. Специалисты ведомств держат на особом контроле развитие событий и работу российских авиакомпаний в этом направлении.