Авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли небо для гражданских рейсов
Воздушное пространство Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии оказалось закрыто для пролётов гражданских судов. Соответствующее решение в свете текущей обстановки приняли авиационные власти обеих ближневосточных стран. Информацию о приостановки рейсов и детальной работе с пассажирами распространила пресс-служба Росавиации в официальном телеграм-канале.
Как доложили в Минтрансе и Росавиации, специалисты ведомств держат на особом контроле развитие событий и работу российских авиакомпаний в этом направлении.
Вечерняя статистика на 17:00 по Москве показала масштаб последствий: российские компании свернули 29 рейсов, зарубежные — 31. Львиная доля отменённых вылетов (порядка 80%) затрагивает линию сообщения между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами в обе стороны.
Пассажиры отменённых рейсов без помощи не останутся. Как передаёт Росавиация, представители авиакомпаний уже занимаются клиентами: запущены процессы возврата потраченных на билеты средств и подбора альтернативных вариантов перелёта с заменой дат.
Ранее сообщалось, что оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределённый срок на фоне ответных ударов Ирана. В компании-операторе призвали пассажиров не приезжать в воздушную гавань. В самом мегаполисе прогремели взрывы, их слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. В популярный у россиян отель Fairmont The Palm угодил дрон, после чего начался пожар. Пострадали четыре человека.
