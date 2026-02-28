Минтранс: В зоне ближневосточного конфликта находится 31 российское судно

Министерство транспорта РФ предупредило российские суда об опасности заходов в иранские порты из-за эскалации конфликта в регионе. В настоящее время в зоне конфликта находятся 31 судно под флагом России, сообщило ведомство в своём канале в Max.

«Минтрансом РФ идентифицировано 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. Из них в Персидском заливе — пять судов, два в Средиземном море в районе Израиля, 24 — в Каспийском море», — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее американские военные обнародовали видео боевых вылетов против Ирана. Детали операции, включая цели и использованные средства поражения, пока не раскрываются. Напомним, 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли военный удар по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе Ирана. Тегеран ответил массированными обстрелами американских баз в Заливе и территории Израиля.