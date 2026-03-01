«Ужинали, и тут взрыв»: Российская семья чудом спаслась из небоскрёба в Бахрейне после атаки дрона
Появились кадры атаки дрона на небоскрёб с россиянами в Бахрейне
В Бахрейне загорелось высотное здание, где проживают граждане России. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.
Момент прилёта попал на видео. Видео © Telegram / SHOT
Очевидец происшествия рассказал, что они с супругой спокойно ужинали в квартире на 12 этаже, когда раздался взрыв. Удар пришёлся примерно на уровень 22 этажа. В спешке люди выбегали из дома без вещей. Документы и всё имущество остались в горящей квартире.
Пламя охватило почти всю многоэтажку. По предварительным данным, в результате атаки пострадали минимум 12 человек.
Ранее сообщалось, что в столице Бахрейна продолжается пожар в многоэтажном жилом доме, в который попал иранский беспилотник. Всех жильцов оперативно эвакуировали в соседнее здание. На месте работают спасатели и медики.
Обложка © Telegram / SHOT