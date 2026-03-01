На военной базе США в Эль-Фуджайре раздался взрыв

На военной базе Соединённых Штатов в Эль-Фуджайре прогремел взрыв. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

«Взрыв на американской базе в Эль-Фуджайре, ОАЭ», — говорится в заявлении.

Ранее на причале порта Джебель-Али в ОАЭ произошёл пожар после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Утверждается, что спасательные службы прилагают все усилия для устранения возгорания. Информации о пострадавших нет.