1 марта, 00:20

На военной базе США в Эль-Фуджайре раздался взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

На военной базе Соединённых Штатов в Эль-Фуджайре прогремел взрыв. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

«Взрыв на американской базе в Эль-Фуджайре, ОАЭ», — говорится в заявлении.

Ранее на причале порта Джебель-Али в ОАЭ произошёл пожар после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Утверждается, что спасательные службы прилагают все усилия для устранения возгорания. Информации о пострадавших нет.

Тимур Хингеев
