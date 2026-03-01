При ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву пострадали 20 человек

В Тель-Авиве растёт число жертв иранского ракетного обстрела. Медики службы скорой помощи MDA в социальной сети X сообщили о 20 пострадавших, которым потребовалась госпитализация.

«Дополнительные бригады MDA оказывают помощь и эвакуируют в больницу Ихилов 20 пострадавших», — говорится в сообщении службы.

Среди раненых — женщина примерно 40 лет. Она находится в тяжёлом состоянии без сознания, с множественными травмами тела. Фельдшеры борются за её жизнь прямо на месте.