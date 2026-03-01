Владимир Путин
Регион
28 февраля, 23:35

При ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву пострадали 20 человек

Последствия удара по центру Тель-Авива. Обложка © X / VividProwess

В Тель-Авиве растёт число жертв иранского ракетного обстрела. Медики службы скорой помощи MDA в социальной сети X сообщили о 20 пострадавших, которым потребовалась госпитализация.

«Дополнительные бригады MDA оказывают помощь и эвакуируют в больницу Ихилов 20 пострадавших», — говорится в сообщении службы.

Среди раненых — женщина примерно 40 лет. Она находится в тяжёлом состоянии без сознания, с множественными травмами тела. Фельдшеры борются за её жизнь прямо на месте.

Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост
Хаменеи впервые с начала конфликта с США и Израилем опубликовал пост

Обстановка продолжает накаляться. Жителей Дубая призвали укрыться в подземных паркингах, а Израиль готовится к новым пускам со стороны Ирана. Удар по столице Израиля стал частью масштабной атаки, которую Иран развернул сразу на нескольких фронтах. Ранее беспилотники поразили аэропорт и отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Корпус стражей исламской революции объявил о третьей и четвёртой волнах ударов.

