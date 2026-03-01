Актриса Крылова рассказала, что происходит в Дубае на фоне атак беспилотников

Российская актриса Анастасия Крылова оказалась в эпицентре событий в Дубае. В беседе с газетой «Известия» она описала ситуацию в режиме реального времени.

«Вот сейчас здесь сидят люди, нам дали водичку. Ждём, что дальше», — рассказала Крылова.

По словам артистки, на телефон пришло экстренное оповещение. Сразу после этого за окнами раздались громкие хлопки, и всех постояльцев срочно отправили в укрытие. Она призналась, что очень надеется в ближайшее время вернуться домой. Пока же остаётся лишь следить за развитием событий и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что туристы в Дубае ночуют на матрасах в подвалах. В пятизвёздочном отеле «5 Пальм» в Джумейре постояльцев будят сирены и персонал. Людей спускают на минусовые этажи и парковки, где уже организованы импровизированные спальные места. Сотни туристов, включая семьи с маленькими детьми, вынуждены спать на матрасах прямо в подземных гаражах. Там же развёрнуты пункты с едой и водой.