Регион
1 марта, 03:55

Вице-президент Ирана сообщил, кто будет исполнять обязанности Хаменеи

Обложка © X / Ayetullah Seyyid Ali Hamanei

Исполнять обязанности убитого аятоллы Али Хаменеи на время действия вакантного периода будут три человека. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на вице-президента Мохаммада Мохбера.

«Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана будут исполнять обязанности верховного лидера в вакантный период», — заявил Мохбер.

Тегеран оперативно замещает вакансии в высшем военном руководстве. Новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал Ахмад Вахиди, который прежде был советником при командовании. Назначение произошло на фоне массированных ударов со стороны США и Израиля. Ранее израильские военные отрапортовали об уничтожении предшественника Вахиди — Мохаммада Пакпура, а также главы иранского оборонного ведомства Азиза Насирзаде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
