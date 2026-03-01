Трамп заявил, что после гибели Хаменеи договариваться с Ираном стало легче

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS выразил мнение, что после ударов по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, переговоры с Тегераном «стали легче, чем день назад».

«Теперь это (дипломатическое решение. — Прим. Life.ru) гораздо легче, чем день назад, очевидно», — считает президент США.

Американская сторона, как заявил хозяин Белого дома, готовилась к ответным действиям со стороны Ирана, однако тот «был сильно побит» в результате атак. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Тегерана войной.