Трамп заявил, что после гибели Хаменеи договариваться с Ираном стало легче
Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS выразил мнение, что после ударов по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, переговоры с Тегераном «стали легче, чем день назад».
«Теперь это (дипломатическое решение. — Прим. Life.ru) гораздо легче, чем день назад, очевидно», — считает президент США.
Американская сторона, как заявил хозяин Белого дома, готовилась к ответным действиям со стороны Ирана, однако тот «был сильно побит» в результате атак. При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Тегерана войной.
Ранее Корпус стражей исламской революции анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Подробности пока не приводятся. Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением.
