В ДНР два человека пострадали в результате атаки беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В двух районах Донецкой Народной Республики пострадали два человека из-за атаки украинских беспилотников. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«В Красногвардейском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г.р. В Калининском районе Донецка пострадала девушка 2004 г.р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, атака дронов повредила остекление в двух четырёх многоквартирных домах и в двух медучреждениях.
Ранее в Белгородской области беспилотники нанесли удар по двум округам: Белгородскому и Шебекинскому. В результате происшествий пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. В посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две жительницы получили баротравмы, одна из них отказалась от госпитализации.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.