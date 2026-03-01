В ДНР два человека пострадали в результате атаки беспилотников

В двух районах Донецкой Народной Республики пострадали два человека из-за атаки украинских беспилотников. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«В Красногвардейском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г.р. В Калининском районе Донецка пострадала девушка 2004 г.р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, атака дронов повредила остекление в двух четырёх многоквартирных домах и в двух медучреждениях.

Ранее в Белгородской области беспилотники нанесли удар по двум округам: Белгородскому и Шебекинскому. В результате происшествий пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. В посёлке Разумное беспилотник атаковал коммерческое здание, в результате удара две жительницы получили баротравмы, одна из них отказалась от госпитализации.