Группировка войск «Запад» за сутки перехватили 60 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины и три снаряда РСЗО HIMARS. Об этом рассказал глава пресс-центра Иван Бигма.

По его словам, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили три реактивных снаряда, три барражирующих и двадцать восемь беспилотников. Также ликвидированы шестьдесят тяжёлых квадрокоптеров. Были уничтожены станция разведки, тридцать семь пунктов управления дронами, спутниковая станция Starlink и пять полевых складов.

«Ракетными войсками группировки нанесён удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ, в результате которого уничтожено более 10 боевиков», — добавил глава пресс-центра.

Ранее в зоне ответственности группировки «Днепр» отличились расчёты беспилотников Ивановского гвардейского соединения ВДВ. В ходе разведывательного полёта операторы Supercam S350 обнаружили укрытие противника на правом берегу Днепра. Координаты цели передали артиллеристам, которые нанесли точный удар.