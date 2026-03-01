Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 04:21

«Западная» группировка войск за сутки сбила 60 квадрокоптеров и 3 снаряда HIMARS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Группировка войск «Запад» за сутки перехватили 60 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины и три снаряда РСЗО HIMARS. Об этом рассказал глава пресс-центра Иван Бигма.

По его словам, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили три реактивных снаряда, три барражирующих и двадцать восемь беспилотников. Также ликвидированы шестьдесят тяжёлых квадрокоптеров. Были уничтожены станция разведки, тридцать семь пунктов управления дронами, спутниковая станция Starlink и пять полевых складов.

«Ракетными войсками группировки нанесён удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ, в результате которого уничтожено более 10 боевиков», — добавил глава пресс-центра.

Ранее в зоне ответственности группировки «Днепр» отличились расчёты беспилотников Ивановского гвардейского соединения ВДВ. В ходе разведывательного полёта операторы Supercam S350 обнаружили укрытие противника на правом берегу Днепра. Координаты цели передали артиллеристам, которые нанесли точный удар.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
