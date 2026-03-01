В порту Джабаль-Али в ОАЭ до сих пор продолжается пожар

В одном из крупнейших портов мира в Объединённых Арабских Эмиратах Джабаль-Али, куда упали обломки иранских ракет, до сих пор бушует пожар. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в порту Джабаль-Али. Видео © Telegram / SHOT

Подписчики телеграм-канала сообщают о новых взрывах над городом. В небе видны следы работы ПВО.

Напомним, на одном из причалов порта Джабаль-Али произошло возгорание после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Как сообщили в правительстве Эмирата, команды гражданской обороны продолжают тушить пожар. Информации о пострадавших не было.