Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 05:03

В порту Джабаль-Али в ОАЭ до сих пор продолжается пожар

Обложка © X / Mr ashen

Обложка © X / Mr ashen

В одном из крупнейших портов мира в Объединённых Арабских Эмиратах Джабаль-Али, куда упали обломки иранских ракет, до сих пор бушует пожар. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в порту Джабаль-Али. Видео © Telegram / SHOT

Подписчики телеграм-канала сообщают о новых взрывах над городом. В небе видны следы работы ПВО.

КСИР заявил об ударах по 27 базам США, штабу ЦАХАЛ и комплексу в Тель-Авиве
КСИР заявил об ударах по 27 базам США, штабу ЦАХАЛ и комплексу в Тель-Авиве

Напомним, на одном из причалов порта Джабаль-Али произошло возгорание после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Как сообщили в правительстве Эмирата, команды гражданской обороны продолжают тушить пожар. Информации о пострадавших не было.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ОАЭ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar