1 марта, 04:52

КСИР заявил об ударах по 27 базам США, штабу ЦАХАЛ и комплексу в Тель-Авиве

Обложка © Midjourney / Life.ru

Иран нанёс удары более чем по 20 американским базам на Ближнем Востоке, а также по зданию командования ЦАХАЛ и оборонному комплексу в Тель-Авиве. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Среди целей иранской армии были 27 американских баз в регионе, штаб-квартира главного командования израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве», — указывается в документе КСИР, который процитировало телевидение Ирана.

В заявлении КСИР подчёркивается, что «сирены на территории Израиля и на базах США не замолчат». Корпус пообещал «ещё более мощную атаку на объекты и цели противника».

Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. КСИР намерен продолжать путь Хаменеи и наказать виновных в нападении на Иран, а также призвал иранцев объединиться и продемонстрировать миру единство народа. Кроме того, была анонсирована «крупнейшая военная операция» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке.

