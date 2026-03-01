Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 05:18

Рейс S7 Новосибирск — Дубай приземлился на запасном аэродроме в Карачи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faustasyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faustasyan

Пассажирский самолёт, следовавший из Новосибирска в Дубай, был вынужден изменить маршрут и сесть на запасном аэродроме в Пакистане. Решение приняли на фоне закрытия воздушного пространства сразу над двумя странами Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе S7.

Борт рейса S7 5785 приземлился в Карачи в 11:13 по московскому времени. Решение о посадке приняли после закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем. В компании подчеркнули, что манёвр был выполнен исключительно в целях безопасности пассажиров и экипажа, а также для корректировки дальнейшего маршрута. Перевозчик продолжает следить за обстановкой и пообещал оперативно информировать о дальнейших изменениях по рейсу.

Российские туристы в Дубае ночуют в подвалах и паркингах из-за ударов Ирана
Российские туристы в Дубае ночуют в подвалах и паркингах из-за ударов Ирана

Ранее сообщалось, что в Дубае тысячи российских туристов столкнулись с многочасовыми очередями после массовой отмены рейсов на фоне обстрелов и взрывов. Ожидание ваучеров на размещение в отелях растянулось примерно на шесть часов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Пакистан
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar