Рейс S7 Новосибирск — Дубай приземлился на запасном аэродроме в Карачи

Пассажирский самолёт, следовавший из Новосибирска в Дубай, был вынужден изменить маршрут и сесть на запасном аэродроме в Пакистане. Решение приняли на фоне закрытия воздушного пространства сразу над двумя странами Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе S7.

Борт рейса S7 5785 приземлился в Карачи в 11:13 по московскому времени. Решение о посадке приняли после закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем. В компании подчеркнули, что манёвр был выполнен исключительно в целях безопасности пассажиров и экипажа, а также для корректировки дальнейшего маршрута. Перевозчик продолжает следить за обстановкой и пообещал оперативно информировать о дальнейших изменениях по рейсу.

Ранее сообщалось, что в Дубае тысячи российских туристов столкнулись с многочасовыми очередями после массовой отмены рейсов на фоне обстрелов и взрывов. Ожидание ваучеров на размещение в отелях растянулось примерно на шесть часов.