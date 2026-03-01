Владимир Путин
1 марта, 06:01

На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

На российские танки Т-80БВ, участвующие в спецоперации, начали устанавливать новейшую защиту от вражеских дронов, рассказало Минобороны. Навес «Ëж» позволяет экипажам безопасно выполнять задачи. За его разработкой стоят военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка группировки войск «Запад».

«Военнослужащие <...> разработали и установили новый защитный навес «Ёж» от FPV-дронов и кумулятивных снарядов», — говорится в сообщении.

Конструкция навеса состоит из металлического каркаса и 1,3 тысячи «веников», приваренных к нему. Они состоят из расплетённых металлических тросов.

Новости СВО. Горькое и Нескучное освобождены, ВСУ теряют позиции на севере Харьковской области, Зеленский поддержал удары по Ирану, 1 марта
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать привлекать участников СВО к разработке автономных систем. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

