Регион
1 марта, 06:18

СМИ выяснили, когда Трамп принял окончательное решение ударить по Ирану

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о военных ударах по Ирану к концу недели. Решение было связано с опасениями по поводу ядерной программы Тегерана. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников из его администрации.

«К концу этой недели Трамп принял окончательное решение проводить военные действия после того, как решил, что… (Тегеран — прим. Life.ru) не свяжет себя обязательствами по отказу от атомного оружия», — говорится в материале.

Ключевым фактором стало нежелание Ирана добровольно отказаться от ядерного оружия. Белый дом рассматривал нанесение ударов как возможный шаг для обеспечения безопасности и давления на Тегеран.

Война США и Ирана: удар по резиденции Хаменеи, КСИР топит 5-й флот США в отместку за школу, РФ созывает Совбез ООН, 28 февраля
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что после ударов по Ирану, в которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, переговоры с Тегераном стали проще, чем накануне. По словам американского лидера, США готовились к возможной ответной реакции Ирана, однако страна оказалась сильно ослаблена последствиями ударов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
