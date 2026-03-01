КСИР объявил о начале самой мощной атаки на Израиль и базы США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) приступил к масштабной атаке на объекты в Израиле и на военные базы Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«В заявлении КСИР говорится, что силы Ирана начали самую мощную и ожесточённую атаку на Израиль, а также американские базы, которые находятся на Ближнем Востоке», — передаёт иранский телеканал.

По предварительным данным, в операции задействованы ракетные войска и беспилотная авиация. Удары наносятся по широкому спектру целей, включая военную инфраструктуру. Подробности о поражённых объектах и ответных действиях пока не раскрываются. СМИ сообщают о закрытии воздушного пространства над несколькими странами и сбоях в работе гражданской авиации.

Напомним, что ранее Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам. Военное ведомство призвало граждан не покидать укрытия до получения официального распоряжения. По словам представителей ведомства, «система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы».