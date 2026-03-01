Владимир Путин
1 марта, 08:21

В Карачи протестующие ворвались в консульство США

В Карачи протестующие ворвались в консульство США. Обложка © Х / MARKHOR

В пакистанском городе Карачи десятки протестующих ворвались в американское консульство, протестуя против политики США в отношении Ирана. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Участники акции протеста штурмуют здание консульства и вступают в столкновения с правоохранителями. Протестующие пытались разбить окна и проникнуть через двери, а также бросали камни в полицию, которая отвечала слезоточивым газом. Инцидент произошёл на фоне массового недовольства действиями США по отношению к Ирану.

Ранее в Иране прошли массовые траурные митинги после смерти верховного лидера Али Хаменеи в результате удара США и Израиля. На улицы вышли женщины с фотографиями аятоллы. Аналогичные акции фиксировались в Урумии, Кашане, Исфахане, Кохгилуйе и многих других населённых пунктах и религиозных местах.

Милена Скрипальщикова
