Израильские СМИ сообщили о воздушной тревоге на фоне новой атаки Ирана

Вооружённые силы Ирана начали новую серию ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики.

Как передаёт гостелевидение, подробности и конкретные цели ударов пока не уточняются. Заявление сделано на фоне продолжающейся эскалации между Ираном, США и Израилем.

По информации израильского телеканала N12, в настоящий момент в некоторых районах еврейского государства работает воздушная тревога. Сирены звучат в населённых пунктах, которые, предположительно, находятся под угрозой ракетного обстрела. Жителей призывают проследовать в укрытия.

Напомним, что ранее Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам. Военное ведомство призвало граждан не покидать укрытия до получения официального распоряжения. По словам представителей ведомства, «система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы».