Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 08:55

На газодобывающем объекте «Нафтогаза» в Харьковской области произошёл пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vichie81

В Харьковской области на объекте газодобывающей инфраструктуры произошла разгерметизация и серьёзные повреждения оборудования. На месте работают аварийные бригады и подразделения Госслужбы по ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании «Нафтогаз».

Инцидент произошёл в ночь на субботу. На объекте возник крупный пожар. Специалисты оценивают ущерб и проводят работы по ликвидации последствий аварии. На месте продолжают работать аварийные службы для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейших повреждений.

«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в двух областях Украины
«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов в двух областях Украины

Ранее компания «Нафтогаз Украины» совместно с французской TotalEnergies начала импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) по новому маршруту через Германию и Польшу. Поставки американского СПГ осуществляются через терминал Deutsche ReGas на острове Рюген в Балтийском море.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar