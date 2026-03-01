На газодобывающем объекте «Нафтогаза» в Харьковской области произошёл пожар

В Харьковской области на объекте газодобывающей инфраструктуры произошла разгерметизация и серьёзные повреждения оборудования. На месте работают аварийные бригады и подразделения Госслужбы по ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании «Нафтогаз».

Инцидент произошёл в ночь на субботу. На объекте возник крупный пожар. Специалисты оценивают ущерб и проводят работы по ликвидации последствий аварии. На месте продолжают работать аварийные службы для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейших повреждений.