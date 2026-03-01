Владимир Путин
1 марта, 09:24

Ушёл из жизни экс-тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Виктор Зеличенок

Бывший тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличенок. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев

На 71-м году жизни скончался бывший главный тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличенок. О смерти сообщил глава Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов в беседе с ТАСС.

«Вадим Борисович умер сегодня ночью в больнице. Его смерть — это последствие серьёзного инсульта, который случился с ним несколько лет назад. Его с приступом увезли в больницу, где случился второй, от которого он скончался. Очень большая потеря для нашей лёгкой атлетики», — сказал он.

В период с 1990 по 1991 год Зеличенок совмещал работу главного тренера сборных команд СССР с должностью вице-президента Федерации лёгкой атлетики СССР. Позже он был наставником Объединённой команды на Олимпийских играх 1992 года, а затем возглавлял сборную России с 1992 по 1998 год.

С 1994 по 2000 год специалист занимал пост генерального секретаря Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В этой организации он проработал с 2000 по 2015 год будучи первым вице-президентом ВФЛА, а затем, до января 2016 года, исполняя обязанности её президента.

Умер человек, который первым поверил в Овечкина: Не стало легенды «Динамо» Александра Филиппова
Ранее сообщалось, что известная американская баскетболистка Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет. Обстоятельства гибели спортсменки пока официально не подтверждены. Однако информированные источники в американских СМИ связывают трагедию с автомобильной аварией, произошедшей в Атланте.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.


