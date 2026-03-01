Минимум девять человек погибли в столкновениях у консульства США в Карачи
Минимум девять человек погибло в столкновениях у консульства США в Карачи, передаёт пакистанский телеканал Geo. Ещё более 20 человек пострадали. Полиция пытается разогнать протестующих.
На видео — погромы, устроенные в районе диппредставительства. Видно, как протестующие ломают двери и разбивают окно. Также на месте возник огонь.
Напомним, крупный митинг начался у консульства США в Карачи. Протестующие ворвались на территорию дипмиссии и противостоят полиции. Причиной акции стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского удара.
