Минимум девять человек погибли в столкновениях у консульства США в Карачи

Минимум девять человек погибло в столкновениях у консульства США в Карачи, передаёт пакистанский телеканал Geo. Ещё более 20 человек пострадали. Полиция пытается разогнать протестующих.

Протестующие громят консульство США в Карачи. Видео © X / osint613, sidrahdar, sidhant

На видео — погромы, устроенные в районе диппредставительства. Видно, как протестующие ломают двери и разбивают окно. Также на месте возник огонь.

Напомним, крупный митинг начался у консульства США в Карачи. Протестующие ворвались на территорию дипмиссии и противостоят полиции. Причиной акции стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского удара.