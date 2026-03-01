Экс-генпрокурор рассказал, почему убийство Листьева так и не раскрыли

Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов в интервью РИА «Новости» перечислил ключевые факторы, которые, по его мнению, помешали раскрытию убийства тележурналиста Владислава Листьева спустя три десятилетия.

«Первое — это характер преступления, это всё же заказное убийство, совершённое в условиях неочевидности. Такие преступления легко не раскрываются», — заявил Скуратов.

Он также указал на тактические ошибки в ходе расследования и на серьёзное сопротивление, которое оказывали предполагаемые причастные к убийству. По словам экс-генпрокурора, именно эти обстоятельства в совокупности привели к тому, что дело до сих пор остаётся нераскрытым.

«Сопротивление, которое оказывали предполагаемые причастные к убийству, тоже помешало в раскрытии», — добавил Скуратов, отметив, что, на его взгляд, приостановка расследования была не вполне обоснована.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, но убийство так и осталось нераскрытым.

