Армия России накрыла огненным градом объекты энергетики украинского ВПК

Армия России поразила объекты энергетической инфраструктуры, действовавшие в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Также были поражены пункты временной дислокации противника, в том числе иностранных наёмников, в 144 районах. Применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитой украинской ракете «Фламинго». Также ВС России поразили десять реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS и 315 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.