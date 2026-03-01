КСИР заявил о сбитом американском беспилотнике MQ-9 в Иране
Обложка © Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt
Корпус стражей Исламской революции сообщил о перехвате американского тяжелого беспилотника MQ-9 Reaper. По данным иранской стороны, аппарат был сбит на юге страны. В заявлении говорится, что цель уничтожили расчеты противовоздушной обороны. Подчёркивается, что использовались современные системы ПВО.
«Бойцы противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции поразили и уничтожили высокотехнологичный беспилотник MQ-9 армии террористической Америки с помощью современных систем ПВО», — указано в сообщении.
Напомним, что ранее Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам. ЦАХАЛ призвала граждан не покидать укрытия до получения официального распоряжения. По словам представителей ведомства, «система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы».
Эскалация конфликта началась 28 февраля с американо-израильских ударов по Ирану. 1 марта СМИ сообщили о гибели аятоллы Али Хаменеи. В ответ Иран продолжил наносить ракетные удары по Израилю и базам США. Вашингтон и Тель-Авив нацелены на смену режима, а Тегеран обещает разрушительное возмездие.
