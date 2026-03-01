Экс-сотрудник ЦРУ вспомнил слова Путина о первопричинах конфликта после ударов по Ирану

Операция США и Израиля против Ирана может обернуться политическим поражением американского президента Дональда Трампа и лишить власти премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если Тегеран ответит решительно. С таким мнением в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выступил бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер.

«Думаю, Дональд Трамп совершил политическое самоубийство. Если он не победит быстро и решительно, он проиграет промежуточные выборы, ему объявят импичмент и, возможно, осудят. Это будет его конец», — сказал Риттер.

Риттер вспомнил слова президента России Владимира Путина, подчеркнув, что завершение конфликта должно учитывать его коренные причины, чтобы избежать повторного разгорания через годы. Эксперт отметил, что если Тегеран сохранит режим, это станет победой над США и Израилем и продемонстрирует недостижимость их целей. По его мнению, аналогичная судьба угрожает и Нетаньяху, который утратит доверие и влияние в случае решительного ответа Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета Безопасности по ситуации вокруг Ирана. В мероприятии в формате видеоконференцсвязи участвовали постоянные члены Совбеза, включая заместителя председателя Дмитрий Медведев, секретаря Сергей Шойгу и других.

В последние дни напряженность на Ближнем Востоке переросла в открытое противостояние. Эскалация началась 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль провели совместную военную операцию против Ирана, атаковав его ключевые ядерные объекты, военную инфраструктуру и резиденции высшего руководства. Утром 1 марта иранские государственные СМИ сообщили о гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявлен 40-дневный траур. В ответ Тегеран нанёс массированные ракетные удары по израильской территории, а также по американским базам, расположенным в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Иордании. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции является смена режима в Тегеране и нейтрализация исходящей от него угрозы. Конфликт вступил в фазу активного обмена ударами, а иранское руководство пообещало «самое разрушительное возмездие в своей истории».