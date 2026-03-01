Трамп пригрозил Ирану ударом «невиданной силы» в ответ на атаку

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Ирана, который, по его данным, готовит новую волну атак. Текст своего заявления американский лидер разместил в личном блоге в соцсети Truth Social.

«Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы нанесём по ним удар невиданной ранее силы», — сказано в сообщении.

До этого в Корпусе стражей исламской революции уже пригрозили возмездием Тель-Авиву и Вашингтону. В КСИР анонсировали так называемую «крупнейшую военную операцию» против Израиля и американских объектов на Ближнем Востоке, пообещав, что гибель верховного лидера Али Хаменеи не останется без ответа. Детали готовящейся операции элитное военное формирование пока раскрывать не стало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что после ударов по Ирану, в которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, переговоры с Тегераном стали проще, чем накануне. По словам американского лидера, США готовились к возможной ответной реакции Ирана, однако страна оказалась сильно ослаблена последствиями ударов.