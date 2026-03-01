«Всегда решала всё сама»: Дочь Ирины Шевчук произнесла трогательную речь над гробом мамы
Дочь Ирины Шевчук рассказала о последних месяцах жизни актрисы
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Дочь актрисы Ирины Шевчук Александра Афанасьева впервые публично высказалась о последних месяцах жизни матери. Прощание с заслуженной артисткой РСФСР прошло 28 февраля в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.
«Мне было непросто: ты всегда решала всё сама. Никому не хотела подчиняться. Но я была рада, что в последнее время ты начала слышать и слушать меня. Я никогда не хотела ничего плохого. Я хотела сделать всё, чтобы ты жила и была счастлива», — приводит URA.ru слова Татьяны на траурной церемонии.
На церемонии прощания Александра поблагодарила всех пришедших за поддержку. Она рассказала, как Шевчук боролась с онкологическим заболеванием и, несмотря на трудности, продолжала упорно работать.
Напомним, Ирина Шевчук ушла из жизни 24 февраля в возрасте 74 лет. Для миллионов зрителей она навсегда останется Ритой Осяниной — одной из главных героинь легендарной военной драмы «А зори здесь тихие...».
