Президент ЦАР Туадера отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили в телеграм-канале Посольства РФ в Банги.

Президент ЦАР Туадера в аэропорту перед вылетом в Россию. Фото © Telegram / Посольство России в ЦАР

В международном аэропорту столицы ЦАР главу государства провожал посол России Александр Бикантов. Известно, что визит нацелен на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Москва оказывает активную гуманитарную поддержку Банги.

Напомним, что 28 января президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЦАР. В ходе беседы лидеры сосредоточились на практических аспектах партнёрства, охватив широкий спектр тем — от политического диалога до совместных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.