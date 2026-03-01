Владимир Путин
1 марта, 11:35

Президент ЦАР Туадера отправился с рабочим визитом в Россию

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили в телеграм-канале Посольства РФ в Банги.

Президент ЦАР Туадера в аэропорту перед вылетом в Россию. Фото © Telegram / Посольство России в ЦАР

В международном аэропорту столицы ЦАР главу государства провожал посол России Александр Бикантов. Известно, что визит нацелен на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Москва оказывает активную гуманитарную поддержку Банги.

«Не позволим»: Президент ЦАР раскрыл позицию Африки по конфликту на Украине

Напомним, что 28 января президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЦАР. В ходе беседы лидеры сосредоточились на практических аспектах партнёрства, охватив широкий спектр тем — от политического диалога до совместных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

