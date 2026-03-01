Посольство РФ в Бельгии прокомментировало сообщение о захвате танкера Ethera

Официального уведомления от бельгийских властей о факте и причинах задержания в Северном море 1 марта 2026 года нефтяного танкера Ethera в Посольство России не поступало. Об этом дипломатическая миссия сообщила в ответ на запрос ТАСС.

В заявлении подчёркивается, что информации о национальном составе экипажа судна также предоставлено не было.

«В настоящий момент Посольство предпринимает необходимые шаги для выяснения факта нахождения на борту граждан России, а также для обеспечения их законных прав в случае подтверждения», — говорится в комментарии диппредставительства.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и министр обороны Бельгии сообщили о совместной операции «Синий нарушитель» по захвату танкера, который, по утверждениям западных властей, якобы связан с так называемым «теневым флотом» России. Судно направили в порт Зебрюгге.