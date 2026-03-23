«Это оскорбление»: В США ответили Трампу после его слов о дислексии
В США раскритиковали слова Трампа о людях с дислексией
В США разгорелась дискуссия после высказывания президента Дональда Трампа о людях с дислексией. Поводом стали его слова о том, что человек с подобными особенностями якобы не должен занимать пост главы государства.
Заявление прозвучало в контексте критики губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который ранее рассказывал о своих трудностях с обучением. Высказывание Трампа вызвало волну критики в медиа и экспертной среде.
В частности, колумнистка The New York Times Молли Джонг-Фаст, сама страдающая дислексией, назвала подобные заявления некорректными. Она подчеркнула, что люди с таким диагнозом способны успешно адаптироваться и добиваться высоких результатов.
По её словам, дислексия не является препятствием для интеллектуального развития и нередко формирует нестандартное мышление и креативный подход к задачам.
Дислексия — это особенность восприятия информации, связанная с трудностями при чтении и обработке текста. По разным оценкам, она встречается примерно у 20% населения. При этом современные подходы к обучению позволяют людям с дислексией успешно реализовываться в различных сферах, включая политику, науку и бизнес.
