Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 15:30

«Это оскорбление»: В США ответили Трампу после его слов о дислексии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В США разгорелась дискуссия после высказывания президента Дональда Трампа о людях с дислексией. Поводом стали его слова о том, что человек с подобными особенностями якобы не должен занимать пост главы государства.

Заявление прозвучало в контексте критики губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который ранее рассказывал о своих трудностях с обучением. Высказывание Трампа вызвало волну критики в медиа и экспертной среде.

В частности, колумнистка The New York Times Молли Джонг-Фаст, сама страдающая дислексией, назвала подобные заявления некорректными. Она подчеркнула, что люди с таким диагнозом способны успешно адаптироваться и добиваться высоких результатов.

По её словам, дислексия не является препятствием для интеллектуального развития и нередко формирует нестандартное мышление и креативный подход к задачам.

Дислексия — это особенность восприятия информации, связанная с трудностями при чтении и обработке текста. По разным оценкам, она встречается примерно у 20% населения. При этом современные подходы к обучению позволяют людям с дислексией успешно реализовываться в различных сферах, включая политику, науку и бизнес.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar