В Исламабаде прозвучали выстрелы у дипломатического анклава

В столице Пакистана Исламабаде со стороны дипломатического анклава, где находятся посольства иностранных государств, раздались выстрелы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед этим стало известно, что на улицах города развернулось шествие протестующих, недовольных авиаударами Израиля и Соединённых Штатов по иранской территории. Люди с транспарантами двинулись к так называемой «красной зоне», граничащей с дипломатическим кварталом, — именно там сосредоточены правительственные учреждения. Есть основания полагать, что конечной точкой марша протестующих станет здание американского посольства.

Ранее сообщалось, что в провинции Нангархар афганские военные нанесли удар по пакистанским погранформированиям в районе КПП Торхам. Как сообщил официальный представитель погранполиции Абдулла Фаруки, это были мощные ответные действия против пакистанских формирований. В результате боестолкновения четыре пакистанских военнослужащих были ликвидированы, а их укрепления уничтожены.