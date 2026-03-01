Ваш стресс — их болезнь: Хозяевам хвостиков объяснили, как питомцы «отзеркаливают» эмоции

В День кошек, который отмечают в России 1 марта, директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров рассказал о том, как эмоциональное состояние хозяина влияет на домашних животных. По его словам, питомцы очень восприимчивы к переживаниям владельцев и часто их «отзеркаливают».

Стресс у кошек и собак может нанести серьёзный вред организму, вплоть до сердечных приступов. Чтобы обезопасить животное, хозяину важно контролировать свои эмоции и ни в коем случае не вымещать их на питомце. Если паника нарастает, эксперт советует занять себя рутинными делами или уединиться, пока не удастся успокоиться.

Однако сдерживаться получается не всегда, поэтому не менее важна системная профилактика заболеваний. В первую очередь — правильное питание. Рацион нужно подбирать строго под породу, возраст и уровень активности животного. Корма для мелких пород более калорийны, и если давать их крупным собакам, велик риск ожирения и проблем с сердцем.

Физическая активность тоже помогает справляться с напряжением. Собакам достаточно двух прогулок по 30–60 минут, кошкам — когтеточки, лазалки и игрушки. Важно не переусердствовать и не загонять питомца.

Эксперт в разговоре с РИАМО рекомендует обустроить для животного собственный уголок — тёплое, тихое место с любимыми игрушками, где оно сможет уединиться. Дополнительно можно использовать синтетические феромоны в виде спреев или диффузоров — они успокаивают питомцев, но не влияют на людей.

С успокоительными препаратами Балагуров советует быть осторожнее: применять их стоит только после консультации с ветеринаром и в особых случаях. Ошибка в дозировке или неверно подобранное средство могут навредить.

Если животное теряет шерсть и вес, становится вялым или агрессивным — это может указывать на хронический стресс. В такой ситуации необходимо обратиться к специалисту, особенно если симптомы не проходят долгое время.

Ранее доктор ветеринарных наук рассказала Life.ru о том, как выстроить доверительные отношения с домашним питомцем. По словам эксперта, ключевую роль играет тактильный контакт — большинство кошек и собак любят, когда их гладят по шее или бокам, а также бережно обнимают. Не менее важны совместные прогулки и активные игры: положительные эмоции, пережитые вместе, сближают владельца и животное. Именно из таких ежедневных мелочей и складывается крепкая эмоциональная связь.