Причиной пропажи туристов в горах Пермского края стал снежный буран

Пропавших в Пермском крае туристов застиг буран, в результате чего один из снегоходов вышел из строя. После этого группа оказалась в затруднительном положении. Об этом сообщил Mash.

«Они очень опытные катальщики, все мужики, очень давно ездят, и ездят именно к этому Иванову. Местность эту прекрасно знают. Поэтому не стали у спасателей регистрироваться», — рассказала супруга одного из пропавших.

Экстремалы решили отправить двоих участников за помощью, оставив остальных с техникой на месте. Группа ежегодно посещала эту местность на протяжении 20 лет, поэтому хорошо ориентируется в горах. Несмотря на опасность, туристы не зарегистрировались у спасателей заранее, рассчитывая на собственный опыт и знания территории.

Напомним, что в горах Пермского края продолжаются поиски туристов из Уфы. Пятеро экстремалов выехали из столицы Башкирии неделю назад. Добиравшись до посёлка Золотанка, они пересели на снегоходы и отправились в горы. Туристы должны были вернуться ещё три дня назад, однако до сих пор не выходят на связь. Сегодня троих туристов обнаружили на склоне горы Гроб. Двое из них погибли, третий сильно пострадал.