Россиян в Таиланде призвали проверять рейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Российским туристам в Таиланде, имеющим билеты на рейсы через страны Ближнего Востока, рекомендовано связаться с перевозчиками для уточнения статуса вылета. Соответствующее заявление распространило посольство РФ в королевстве.

В ведомстве пояснили, что многие авиакомпании в условиях эскалации конфликта корректируют маршруты. Перевозчики могут переносить рейсы или предлагать альтернативные варианты перелёта в обход потенциально опасных зон. Пассажирам необходимо оперативно получать актуальную информацию от своих авиакомпаний или туроператоров.

Россиян также призвали регулярно проверять сведения на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов. При необходимости туристам рекомендуют рассмотреть возможность изменения маршрута на более безопасный. В посольстве добавили, что следует внимательно следить за официальными сообщениями МИД России.

Ранее сообщалось, что от шести до восьми тысяч россиян с билетами на рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства над регионом. Сложности коснулись преимущественно пассажиров ближневосточных авиакомпаний, включая Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air. Туристы приобрели билеты на стыковочные рейсы, но теперь не могут добраться до России.