Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 08:30

Закрытое небо Ближнего Востока заблокировало возвращение 8 тысяч россиян

Обложка © ТАСС / MADE NAGI / ЕРА

Обложка © ТАСС / MADE NAGI / ЕРА

До восьми тысяч россиян с билетами на рейсы с пересадками в странах Персидского залива не могут вернуться домой из-за закрытия неба над регионом. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, чьи слова приводит телеграм-канал организации.

«По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — сказано в публикации.

Под удар попали преимущественно пассажиры ближневосточных авиакомпаний: Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air.

В АТОР главной сложностью назвали отсутствие точных сроков возобновления полётов — никто не может сказать, когда откроют небо. Некоторые туристы не стали ждать и начали самостоятельно выкупать билеты с пересадками в обход закрытого региона.

В ассоциации уточнили, что причиной коллапса стала массовая отмена рейсов. Только за 1 марта в ближневосточном регионе отменили более 700 авиарейсов.

Авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли небо для гражданских рейсов
Авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли небо для гражданских рейсов

Ранее сообщалось, что оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределённый срок на фоне ответных ударов Ирана. В компании-операторе призвали пассажиров не приезжать в воздушную гавань.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar