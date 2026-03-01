Закрытое небо Ближнего Востока заблокировало возвращение 8 тысяч россиян

До восьми тысяч россиян с билетами на рейсы с пересадками в странах Персидского залива не могут вернуться домой из-за закрытия неба над регионом. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, чьи слова приводит телеграм-канал организации.

«По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в текущий момент порядка 6-8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию», — сказано в публикации.

Под удар попали преимущественно пассажиры ближневосточных авиакомпаний: Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air.

В АТОР главной сложностью назвали отсутствие точных сроков возобновления полётов — никто не может сказать, когда откроют небо. Некоторые туристы не стали ждать и начали самостоятельно выкупать билеты с пересадками в обход закрытого региона.

В ассоциации уточнили, что причиной коллапса стала массовая отмена рейсов. Только за 1 марта в ближневосточном регионе отменили более 700 авиарейсов.

Ранее сообщалось, что оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределённый срок на фоне ответных ударов Ирана. В компании-операторе призвали пассажиров не приезжать в воздушную гавань.