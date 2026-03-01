Поездку пакистанского премьера в РФ отложили из-за ситуации в регионе

Планируемый на 3 марта визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию перенесён на более поздний срок. Информацию об этом подтвердили в канцелярии главы правительства, пишет издание Dawn.

В официальном сообщении подчёркивается, что предстоящая встреча имеет «большое значение» для двусторонних отношений. Однако, как пояснили в ведомстве, график скорректирован с учетом текущей региональной и внутренней обстановки.

Новую дату поездки стороны определят позднее в ходе взаимных консультаций. Других подробностей в канцелярии не привели.

Напомним, в последнее дни обострился конфликт между Пакистаном и Афганистом. Кроме того, после нападения Израиля и США на Иран и убийства аятоллы Али Хаменеи во многих стран вспыхнули акции протеста. В пакистанском Карачи демонстранты атаковали консульство США, погибло не менее девяти человек.