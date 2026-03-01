Владимир Путин
1 марта, 13:55

В Прикамье госпитализирован единственный выживший на горе Гроб турист

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ad-foto

Турист, которого обнаружили живым после поисков в Пермском крае, находится в тяжёлом состоянии. Информацию о самочувствии 67-летнего пациента предоставили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения.

В приёмном отделении лечебного учреждения пожилому пациенту в настоящий момент оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи.

В Прикамье найдены тела ещё двух пропавших туристов

Напомним, ранее в Пермском крае нашли тела четырёх туристов. Их обнаружили в районе горы Гроб. Группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка 20 февраля. Туристы самостоятельно выдвинулись к плато Кваркуш, расположенному в 100 километрах от населённого пункта, на пяти снегоходах. Они не прибыли в назначенное время, после чего начались их поиски. Сегодня были обнаружены четыре тела.

