Москалькова: Российские военные в декабре спасли 46 украинцев в зоне СВО

Военнослужащие Вооружённых сил России в декабре прошлого года вывезли из зоны проведения специальной военной операции 46 граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Наши военные спасали этих людей, они ценой в том числе своей жизни вывозили их в безопасное место, таких было 46 человек, они были вывезены в Белгородскую область», — заявила Москалькова.

Ранее Life.ru писал, что Украина удерживает 10 мирных жителей Курской области, соглашаясь обменять их лишь на тех, кто совершал теракты на территории России. Москалькова также заявила, что в российских пунктах временного размещения находятся граждане Украины, которые добровольно не желают возвращаться на родину.