Аракчи призвал страны Персидского залива отнестись с пониманием к действиям Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна действует в регионе для защиты и направляет удары по американскому присутствию, а не по соседним государствам Персидского залива. Об этом он сказал в интервью Al Jazeera.

«Мы не нападаем на наших соседей в странах Персидского залива, наши действия направлены против американского присутствия в этих странах. Эта война является выбором США и Израиля, и на них необходимо оказывать давление. Надеюсь, наши соседи выразят им своё недовольство», — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что иранские вооружённые силы получили указание проявлять осторожность при ударах по объектам в странах региона. Аракчи объяснил, что действия Ирана вызваны необходимостью защитить страну от навязанной войны со стороны США и Израиля.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал народ Иран к единству на фоне агрессии со стороны США и Израиля. Он заявил, что Тегеран намерен «довести врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности», и выразил соболезнования гражданам страны в связи с убийством верховного лидера Али Хаменеи.