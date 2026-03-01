Глава МИД Ирана заявил об отсутствии планов перекрывать Ормузский пролив

Иран в настоящий момент не намерен перекрывать Ормузский пролив. Об этом сообщил глава МИД республики Аббас Аракчи.

По его словам, решение о закрытии стратегического маршрута сейчас не рассматривается. Ранее из Тегерана звучали заявления о том, что торговля через пролив невозможна до последующего уведомления. Эти формулировки вызвали обеспокоенность на нефтяном рынке.

Расположенный между берегами Ирана и Аравийского полуострова, Ормузский пролив служит единственным морским путем, связывающим Персидский залив с Мировым океаном. Эта узкая полоса воды длиной 167 километров, ширина которой варьируется от 96 до 39 километров, является настоящим энергетическим центром планеты. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, тогда как южное контролируют Объединённые Арабские Эмираты и Оман. Столь важное географическое положение делает пролив главным транзитным маршрутом для глобальных поставок углеводородов: здесь проходит треть мирового трафика сжиженного природного газа и четверть всей нефти.