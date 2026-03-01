Россиян в Дубае и Шардже выселяют из отелей по окончании оплаченных дат

Российские туристы, застрявшие в Объединённых Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства, столкнулись с угрозой выселения из гостиниц. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отели Дубая и Шарджи отказываются продлевать проживание бесплатно по окончании оплаченного срока, хотя ранее власти страны обещали взять на себя все расходы на размещение.

Российская туристка рассказала о ситуации с отелями в ОАЭ. Видео © Telegram / Baza

«В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами», — пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян .

При этом ранее Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) официально заявляло, что страна возьмёт на себя расходы по размещению и обеспечению пассажиров, чьи перелёты были перенесены или задержаны . Однако, как уточнили в АТОР, данное решение пока распространяется только на эмираты Абу-Даби и Рас-эль-Хайму.

Туристы также сообщили telegram-каналу «База», что жалобы туроператору Al Khalidiah Tourism помогли им продлить номера на необходимое время. Ситуация осложняется переполненностью отелей: многие гостиницы отказывают в продлении из-за отсутствия свободных мест.

Ранее сообщалось, что на фоне ударов со стороны Ирана россияне, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, начали массово выезжать за пределы страны. Основным направлением стал Оман. Владельцы автомобилей и минивэнов стали предлагать выезд из Эмиратов за сумму до 500 долларов с человека, включая питание и воду в пути.