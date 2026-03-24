Один человек пропал без вести после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное производство по факту взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина. В Следственном комитете уточнили, что дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи работают на месте взрыва в доме в Севастополе.

ЧП произошло накануне вечером. Источник взрыва находился в квартире на первом этаже. В результате инцидента погибла хозяйка этого жилья. Её сын 2006 года рождения в настоящее время числится пропавшим без вести.

По данным Минздрава, помощь медиков потребовалась десяти гражданам, среди которых трое несовершеннолетних. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, у остальных диагностированы травмы средней и лёгкой степени тяжести.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что инцидент затронул два здания. В одном из них произошло обрушение перекрытий с первого по третий этаж, в другом — огонь охватил квартиры в двух подъездах.

Жильцов эвакуировали. Для временного размещения людей открыт пункт в ближайшей школе. На месте происшествия продолжают работу криминалисты и следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.

